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Компания Apple официально открыла офис в Украине, сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Теперь, по его словам, компания будет напрямую ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров.

«Это важная новость. Открытие офиса Apple усилит наш имидж на международной арене и в перспективе будет способствовать привлечению новых инвестиций», - подчеркнул Федоров.

Также с 29 июня 2021 года стала доступной поддержка для пользователей Apple на украинском языке.

«Уже больше года наша команда общается как с европейским, так и с американским офисом компании. Вместе планируем запускать новые услуги Apple для украинских пользователей», - заявил Федоров.
ForUm

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