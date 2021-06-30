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Министерство энергетики разрабатывает новое положение о возложении специальных обязательств на рынке электроэнергии (ПСО), которым, в частности, тариф на электроэнергию для малообеспеченных граждан будет снижен.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу министерства.

 «Сейчас Минэнерго совместно с участниками рынка работает над разработкой новой модели ПСО, которая позволит защитить социально уязвимые слои населения путем снижения и прогнозируемости тарифа, а также обеспечить предприятиям генерации возможность для модернизации производственных мощностей и стабильной работы», - сказано в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины продлил механизм действия специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения, благодаря которому тариф для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт-ч сохранен до 1 августа 2021 года.
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