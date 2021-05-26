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Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) в среду ограничила доступную пропускную способность для импорта электроэнергии в страну со стороны государств, не являющихся сторонами Энергетического сообщества (то есть России и Белоруссии) до 0 МВт. Ограничения действуют до 1 октября 2021 года.

В Украину доставили 117 тысяч доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech.

Также в Украину прибыла еще одна партия в 500 тыс. доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Из сектора Газа эвакуировали 109 украинцев, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии, сейчас они в Каире. 

Министерство культуры и информационной политики предлагает правительству смягчить карантин для организации и проведения концертов летом.

Поставщики газа не снизили годовой тариф на газ для населения с июня и оставили свои расценки на уровне от 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила все рейсы в Украину до 25 августа 2021 года.

В Украине по состоянию на 26 мая 2021 зафиксировано 3395 новых случаев заболеваний COVID-19.

По состоянию на конец апреля 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте составил 2534,28 млрд грн (91,33 млрд долл. США в эквиваленте в иностранной валюте).

В Киеве на ул. Теодора Драйзера мужчина бросил в троллейбус бутылку с зажигательной смесью.
ForUm

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