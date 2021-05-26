Министерство культуры и информационной политики предлагает правительству смягчить карантин для организации и проведения концертов летом.

Об этом глава Минкульта Александр Ткаченко заявил на заседании Кабинета министров 26 мая, передает УНИАН.

Посещение культурных массовых мероприятий рекомендуют при условии отрицательного результата на тест на COVID-19 не более чем за 72 часа до начала события или предъявление документа, подтверждающего полный курс вакцинации от коронавируса.

Речь идет также о снятии ограничений на работу кафе, ресторанов и других заведений общественного питания.

Ткаченко отметил, что в предлагаемых изменениях к правительственному постановлению просят разрешить пересечение границы иностранцам «определенных» стран.

В Украине действует адаптивный карантин, предусматривающий разделение регионов на отдельные зоны – зеленую, красную, оранжевую и желтую – в зависимости от установленных Минздравом COVID-показателей.

В связи с пандемией коронавируса в Украине действуют ограничения на социальную дистанцию, массовые собрания и обязательное соблюдение масочного режима.