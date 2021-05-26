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Поставщики газа не снизили годовой тариф на газ для населения с июня и оставили свои расценки на уровне от 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

Об этом свидетельствуют данные на сайте «Газотека», передает УНИАН.

Таким образом, фиксированный годовой тариф на газ, на который автоматически были переведены все бытовые потребители со сроком действия с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года, не снизился, несмотря на наступление летнего сезона.

Цена газопоставляющей компании «Нафтогаз Украины», которая обслуживает около 10% потребителей осталась на уровне 7,96 грн за куб. м.

Фиксированные годовые цены остальных поставщиков газа, которые обслуживают две трети населения Украины, составляют 7,99 грн за куб. м.

Наивысшими тарифы на газ в размере 13,5 грн за куб. м по-прежнему будут для потребителей компаний «Херсонская областная ЭК», «Житомирская областная ЭК» и «Черновицкая областная ЭК».

При этом, столичная газопоставляющая компания «Киевгазэнерджи» до сих пор не опубликовала годовые тарифы на газ для своих потребителей, хотя должна была это сделать до 25 апреля.

25 апреля газопоставляющие компании опубликовали цены на газ для населения, которые будут действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. Потребители будут покупать голубое топливо по цене от 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

27 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство ожидает от поставщиков снижения годовой цены на газ для населения в летний период.

 
ForUm

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