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В Украине по состоянию на 26 мая 2021 зафиксировано 3395 новых случаев заболеваний COVID-19, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки  госпитализированы - 1778 человек; летальных случаев - 208;   14987 человек выздоровели.

За сутки протестировано методом ПЦР - 30724 лица, методом ИФА - 13108 человек, экспресс-тестами - 28156 человек.

За все время пандемии в Украине:  заболело - 2189858 человек; выздоровели - 1990051 человек; летальных случаев - 49 893; проведение ПЦР-тестов - 10076621.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в   Киеве (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.  
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