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По состоянию на конец апреля 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте составил 2534,28 млрд грн (91,33 млрд долл. США в эквиваленте в иностранной валюте), сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По сравнению с предыдущим месяцем государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 20 млрд грн и на 1,16 млрд долл. США в долларовом эквиваленте. При этом, государственный долг увеличился на 23,27 млрд гривен (1,23 млрд долл. США), а гарантированный государством долг уменьшился на 3,26 млрд грн (70 млн долл США).

Увеличение государственного долга произошло, в основном, в результате размещения еврооблигаций на сумму 1,25 млрд 0 долларов США с погашением в 2029 году. Доходность еврооблигаций была установлена ​​на уровне 6,875%.

Государственный долг по состоянию на конец апреля составил 2258,04 млрд грн (81,37 млрд долл. США), из которых 44,6% составляет государственный внутренний долг (ОВГЗ), а 55,4% - государственный внешний долг, который состоит из кредитов международных финансовых организаций (19,0% от общей суммы государственного долга), еврооблигаций (30,2%) и другого внешнего долга (6,2%).

Доля государственного долга в гривне по состоянию на конец апреля 2021 года уменьшилась до 38,9%.
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