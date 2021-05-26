Из сектора Газа эвакуировали 109 украинцев, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии, сейчас они в Каире. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба
«Сектор Газа. Успешно эвакуировали 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии. Они уже в безопасности в Каире и вскоре вылетят в Киев», – подчеркнул он.
По словам министра, операция переносилась дважды. «Украина и Египет приложили безумные усилия для создания безопасного коридора», – отметил Кулеба и поблагодарил египетскую сторону за сотрудничество.
Он также подчеркнул, что Украина одной из первых провела успешную операцию и вывезла из сектора Газа граждан трех стран.
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