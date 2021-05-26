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В Украину доставили 117 тысяч доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Это первая партия этой вакцины, закупленной за государственные средства через международное агентство Crown Agents», - говорится в сообщении.

Всего до конца этой недели в страну доставят 167310 доз этого препарата.

Вакцину из этой партии используют для прививки:

  • работников сферы образования;
  • лиц с первого и второго этапа, в частности медиков, не прививались ранее;
  • военнослужащих Вооруженных сил Украины, сотрудников структур государственной безопасности;
  • представителей иностранных дипломатических учреждений в Украине.  
ForUm

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