В Украину доставили 117 тысяч доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, сообщила пресс-служба Минздрава.
«Это первая партия этой вакцины, закупленной за государственные средства через международное агентство Crown Agents», - говорится в сообщении.
Всего до конца этой недели в страну доставят 167310 доз этого препарата.
Вакцину из этой партии используют для прививки:
- работников сферы образования;
- лиц с первого и второго этапа, в частности медиков, не прививались ранее;
- военнослужащих Вооруженных сил Украины, сотрудников структур государственной безопасности;
- представителей иностранных дипломатических учреждений в Украине.
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