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Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила все рейсы в Украину до 25 августа 2021 года, сообщается сайте авиакомпании.

«В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов «Белавиа» авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 25 августа 2021 года», - сообщили в «Белавиа».

Кроме того, 25 мая также были отменены ночные рейсы: B2 847 в Киев (время вылета 22.40) и B2 833 в Одессу (время вылета 23.40).

«Пассажиры, у которых были приобретены билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета. Обращаться по этим вопросам необходимо в места приобретения авиабилетов», - подчеркнули в авиакомпании.

Срок действия билетов, согласно информации «Белавиа», составляет 1 год с момента приобретения для полностью неиспользованных билетов, 1 год с момента начала полета для частично использованных билетов.

Напомним, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая.

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту. 

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

В Минске же заявили, что сообщение о минировании самолета ирландской авиакомпании Raynair, выполнявшего рейс Афины - Вильнюс, было подписано «солдатами ХАМАС».
ForUm

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