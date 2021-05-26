Еще одна партия в 500 тыс. доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech прибыла в Украину, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сейчас эта вакцина в соответствии с действующим законодательством отправляется на лабораторный контроль.

Прививки препаратом CoronaVac начались в Украине 13 апреля.

Это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, «убитый» вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

Вакцина поступила в Украину в однодозных флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы, интервал введения которых составляет 28 дней.

Температура хранения + 2 - + 8 ℃, препарат не требует особых условий холодовой цепи.