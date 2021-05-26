также в разделеОбщество
Зеркаль уволилась из Нафтогаза 5
Кулеба упрекнул НАТО за политику в отношении Украины 7
В Украине хотят смягчить карантин для концертов и фестивалей 9
Стало известно, в каких областях русский имеет статус регионального языка 14
Кабмин предложил повысить размер помощи при рождении ребенка 10
МИД обещает помочь вернуться домой украинцам, лечащимся в Беларуси 16
Из сектора Газа эвакуировали более сотни украинцев 28
Кабмин предложил ввести санкции против 11 российских артистов 11
Чиновник Госрегуляторной службы обещал за $10 тысяч должность в министерстве 15
Руководитель стратегического «Арсенала» незаконно приватизировал помещения ГП 12
Украина выслала 10 криминальных авторитетов, еще 27-ми отменили разрешение на жительство 16
Задержан подозреваемый в убийстве известного историка в Николаеве 15
ГФС проводит обыски в Черкасском горсовете 12
ГБР проводит обыски в офисе Федерации профсоюзов 21
Укрзализныця поможет эвакуировать украинцев из Сектора Газа 14
Учителя пожаловались на буллинг ученика, на мать составили протокол 19
В Украину доставили 117 тысяч доз вакцины Pfizer 16
Объявлено подозрение криминальному авторитету, который крышевал «азербайджанскую диаспору» в Черкассах 26

Еще одна партия в 500 тыс. доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech прибыла в Украину, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сейчас эта вакцина в соответствии с действующим законодательством отправляется на лабораторный контроль.

Прививки препаратом CoronaVac начались в Украине 13 апреля.

Это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, «убитый» вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

Вакцина поступила в Украину в однодозных флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы, интервал введения которых составляет 28 дней.

Температура хранения + 2 - + 8 ℃, препарат не требует особых условий холодовой цепи.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
7107 грн.
0
Теги