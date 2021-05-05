Центральная избирательная комиссия не поддержала регистрацию народным депутатом кандидата от партии «Слуга народа» Василия Вирастюка.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве «Роттердам +» Виталия Пономаренко, который трижды его закрывал.

В окрестностях Красногоровки Покровского района Донецкой области в результате обстрела оккупантов повреждено здание больницы.

После обстрела скончался один из тяжелобольных пациентов.

В Украине по состоянию на 5 мая зафиксировано 2576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В красной зоне эпидемической опасности остаются шесть областей Украины.

Согласно решению компетентных органов Государства Израиль, с 4.05.2021 в страну запрещается въезд иностранцев с территории Украины (в т.ч. граждан Украины), Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что сейчас продолжается обустройство границы с Российской Федерацией. При этом проекта «Стена» нет.

Правительство России временно запретило экспорт гречки, в том числе в Украину.