В Украине по состоянию на 5 мая зафиксировано 2576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализирован 1671 человек, летальных случаев – 161, выздоровели 7728 человек, осуществлено тестирований за сутки - 29 154 (в том числе методом ПЦР - 19206, методом ИФА - 4071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5877).

За все время пандемии в Украине заболели - 2090986 человек, выздоровели – 1697358, летальных исходов - 45 077, проведено 9518164 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.

За сутки 4 мая в Украине 3425 человек привиты против COVID-19. 759 434 человека привито с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 759 432 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 303 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев - 143 случая / 57 прививок;

Винницкая область - 31 случай / 61 прививки;

Волынская область - 102 случая / 41 прививки;

Днепропетровская область - 213 случаев / 879 прививок;

Донецкая область - 287 случаев / 182 прививки;

Житомирская область - 16 случаев / 61 прививки;

Закарпатская - 13 случаев / 76 прививок;

Запорожская область - 85 случаев / 20 прививок;

Ивано-Франковская область - 13 случаев / 62 прививки;

Киевская область - 73 случая / 355 прививок;

Кировоградская область - 42 случая / 60 прививок;

Луганская область - 58 случаев / 154 прививки;

Львовская область - 48 случаев / 0 прививок;

Николаевская область - 111 случаев / 289 прививок;

Одесская область - 216 случаев / 100 прививок;

Полтавская область - 106 случаев / 23 прививки;

Ривненская область - 68 случаев / 120 прививок;

Сумская область - 52 случая / 25 прививок;

Тернопольская область - 70 случаев / 60 прививок;

Харьковская область - 405 случаев / 384 прививки;

Херсонская область - 25 случаев / 160 прививок;

Хмельницкая область - 136 случаев / 0 прививок;

Черкасская область - 177 случаев / 86 прививок;

Черновицкая область - 62 случая / 40 прививок;

Черниговская область - 24 случая / 130 прививок.