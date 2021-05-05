В Украине по состоянию на 5 мая зафиксировано 2576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализирован 1671 человек, летальных случаев – 161, выздоровели 7728 человек, осуществлено тестирований за сутки - 29 154 (в том числе методом ПЦР - 19206, методом ИФА - 4071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5877).
За все время пандемии в Украине заболели - 2090986 человек, выздоровели – 1697358, летальных исходов - 45 077, проведено 9518164 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.
За сутки 4 мая в Украине 3425 человек привиты против COVID-19. 759 434 человека привито с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 759 432 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 303 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
Киев - 143 случая / 57 прививок;
Винницкая область - 31 случай / 61 прививки;
Волынская область - 102 случая / 41 прививки;
Днепропетровская область - 213 случаев / 879 прививок;
Донецкая область - 287 случаев / 182 прививки;
Житомирская область - 16 случаев / 61 прививки;
Закарпатская - 13 случаев / 76 прививок;
Запорожская область - 85 случаев / 20 прививок;
Ивано-Франковская область - 13 случаев / 62 прививки;
Киевская область - 73 случая / 355 прививок;
Кировоградская область - 42 случая / 60 прививок;
Луганская область - 58 случаев / 154 прививки;
Львовская область - 48 случаев / 0 прививок;
Николаевская область - 111 случаев / 289 прививок;
Одесская область - 216 случаев / 100 прививок;
Полтавская область - 106 случаев / 23 прививки;
Ривненская область - 68 случаев / 120 прививок;
Сумская область - 52 случая / 25 прививок;
Тернопольская область - 70 случаев / 60 прививок;
Харьковская область - 405 случаев / 384 прививки;
Херсонская область - 25 случаев / 160 прививок;
Хмельницкая область - 136 случаев / 0 прививок;
Черкасская область - 177 случаев / 86 прививок;
Черновицкая область - 62 случая / 40 прививок;
Черниговская область - 24 случая / 130 прививок.
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