Правительство России временно запретило экспорт гречки, в том числе в Украину.

Соответствующее постановление опубликовано на российском портале правовой информации, передает УНИАН.

Согласно ему, запрет на экспорт гречки будет действовать с 5 июня по 31 августа 2021 года.

Постановление относит гречиху, крупу грубого помола из гречихи и обрушенное гречневое зерно в перечень товаров, являющихся «жизненно важными для внутреннего рынка Российской Федерации», в отношении которых могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта.

Исключения могут быть сделаны только в том случае, если гречка входит в состав гуманитарной помощи, решение об оказании которой было принято правительством, если гречка предназначена для военных, которые служат в других странах, для космонавтов на Байконуре, а также для обеспечения архипелага Шпицберген.

Согласно данным Таможенной службы Украины, Украина в январе-марте текущего года импортировала гречку на 5,4 млн долл., из которых больше половины - из РФ.



