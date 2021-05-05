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После обстрела боевиками COVID-больницы в Донецкой области скончался один из тяжелобольных пациентов, сообщает УНИАН.

Предположительно, мужчина умер из-за волнения и стресса.

На данный момент спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрела.

Вражеские боеприпасы прилетели и взорвались на улицах прифронтовой Красногоровки 4 мая около 23:30.

Одна 120-миллиметровая мина взорвалась между двумя корпусами больницы.
ForUm

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