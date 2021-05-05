Генпрокурор Ирина Венедиктова заменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве «Роттердам +» Виталия Пономаренко, который трижды его закрывал.

«Три раза прокурор САП принимал решение о закрытии производства, три раза его решения были отменены: 1 раз вынес постановление об отмене ВАКС и еще 2 раза соответствующие постановления отменил Максим Грищук. Три раза и детективы НАБУ, и сторона, которая получила статус потерпевшей по делу, обращались в ВАКС с тем, чтобы компетентный суд нашел основания для отвода прокурора САП, однако такие основания найдены не были и в отводе было отказано», - написала она в Facebook.

«Три раза закрыть дело и три раза получить отмену постановления о закрытии - это много. Вопрос настолько важен и резонансный, что места для процессуальных ошибок нет. Сегодня утром мной принято решение о замене старшего группы прокуроров в уголовном производстве «Р +», - сообщила Венедиктова.

Как сообщалось, в августе 2020 года прокурор САП Виталий Пономаренко вынес решение о закрытии дела «Роттердам+», поскольку экспертиза Службы безопасности установила отсутствие ущерба. В ноябре ВАКС возобновил следствие по этому делу.

21 января 2021 года стало известно, что прокурор САП Виталий Пономаренко во второй раз закрыл дело «Роттердам+».

27 января 2021 года в НАБУ проинформировали, что и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук 25 января возобновил расследование по делу «Роттердам+». НАБУ призвало генпрокурора Ирину Венедиктову сменить старшего группы прокуроров для эффективного и беспристрастного расследования дела.

29 января генпрокурор заявила, что приняла решение о проведении служебной проверки профессиональной деятельности прокурора САП Виталия Пономаренко в части осуществления им процессуального руководства в уголовном производстве «Роттердам+».

8 августа 2019 года НАБУ объявило экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и еще пяти лицам, причастным к внедрению так называемой формулы Роттердам+, подозрение в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии причинено 18,87 млрд грн ущерба.