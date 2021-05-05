В окрестностях Красногоровки Покровского района Донецкой области в результате обстрела оккупантов повреждено здание больницы, сообщает пресс-служба ГосЧС.
В результате осколками было уничтожено остекление 15 оконных проемов 3-х этажного здания первого корпуса коммунального некоммерческого предприятия «Марьинская центральная районная больница», 15 оконных проемов двухэтажного хозяйственного здания на территории больницы, повреждена воздушая линия электропередач, питающая здание первого корпуса больницы.
Личный состав ГосЧС, который выполняет задачи по назначению в составе Операции объединенных сил, приступил к проведению работ по очистке от обломков поврежденных конструкций и восстановлению оконных проемов трехэтажного первого корпуса и двухэтажной хозяйственной постройки на территории больницы.
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