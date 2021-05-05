также в разделеПроисшествия
Оккупанты за сутки 6 раз нарушили режим прекращения огня 11
На Прикарпатье мужчина открыл стрельбу на АЗС, два человека ранены 21
На дороге Львов-Луцк обвалился мост, трасса перекрыта 19
Боевики совершили 9 обстрелов за сутки, потерь нет 11
Белогорское водохранилище в Крыму резко мелеет 32
На Донбассе оккупанты 1 раз обстреляли позиции ВСУ 11
В российском театре полиция сорвала проведение спектакля 30
В Киеве отравились шесть человек, в том числе три медика 30
Боевики с дрона сбросили гранаты на позиции ВСУ 18
В центре Одессы во дворе жилого дома водитель насмерть сбил пенсионерку 15
ООС: Боевики совершили 13 обстрелов, ранен военный 12
Оккупанты 15 раз нарушили перемирие, ранен 1 военный 10
Сутки в ООС: Один военный погиб, 4 – ранены 12
Стало известно имя погибшего вчера на Донбассе бойца 20
В Украине – 9590 новых случаев COVID за сутки 16
В Ривном адвокат ударил журналистку за попытку снять видео 15
В Карпатах нашли тело пропавшего в феврале туриста 36
Названо имя военного, погибшего вчера от пули снайпера на Донбассе 12

В окрестностях Красногоровки Покровского района Донецкой области в результате обстрела оккупантов повреждено здание больницы, сообщает пресс-служба ГосЧС.

В результате осколками было уничтожено остекление 15 оконных проемов 3-х этажного здания первого корпуса коммунального некоммерческого предприятия «Марьинская центральная районная больница», 15 оконных проемов двухэтажного хозяйственного здания на территории больницы, повреждена воздушая линия электропередач, питающая здание первого корпуса больницы.

Личный состав ГосЧС, который выполняет задачи по назначению в составе Операции объединенных сил, приступил к проведению работ по очистке от обломков поврежденных конструкций и восстановлению оконных проемов трехэтажного первого корпуса и двухэтажной хозяйственной постройки на территории больницы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги