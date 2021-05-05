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Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что сейчас продолжается обустройство границы с Российской Федерацией. При этом проекта «Стена» нет.

Об этом Дейнеко заявил в интервью РБК-Украина.

«Проекта «Стена» нет. Такое название сохранилось в обиходе. К сожалению, в нашем обществе проект «Стена» ассоциируется лишь с негативными проявлениями», - заявил Дейнеко.

По его словам, то, кода удастся завершить обустройство границы с РФ, зависит только от Украины и того, что хочет видеть общество на границе.

«Надо понимать, что нет такой стены, которая бы нас надежно от нее защитила, стала своеобразным саркофагом от русских «Искандеров» и танков. Такой стены не существует. Единственной стеной может быть готовность к самопожертвованию и мужество наших воинов из ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и всех других сил безопасности и обороны», - пояснил Дейнеко.

Он добавил, что в его представлении «стена» должна обеспечивать 100% контроль за линией границы.

«Именно такое инженерное обустройство мы и проводим. Обустраиваем противотанковый ров, контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу и завершаем это все созданием системы видеонаблюдения. То есть мы строим башни, на которые устанавливаем видеокамеры и тепловизоры, которые постоянно в формате 24/7 обеспечивают контроль за государственной границей. Это наиболее эффективная система, которая позволяет полностью исключить человеческий фактор», - отметил глава ГПСУ.

 
ForUm

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