В красной зоне эпидемической опасности остаются шесть областей Украины, сообщает Министерство здравоохранения.
Так, в красной зоне остаются Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
В оранжевой зоне находятся Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ривненская, Тернопольская и Черкасская области.
В желтой - Киев, Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.
Напомним, в Украине по состоянию на 5 мая зафиксировано 2576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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