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В красной зоне эпидемической опасности остаются шесть областей Украины, сообщает Министерство здравоохранения.

Так, в красной зоне остаются Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

В оранжевой зоне находятся Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ривненская, Тернопольская и Черкасская области.

В желтой - Киев, Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.

Напомним, в Украине по состоянию  на 5 мая зафиксировано  2576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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