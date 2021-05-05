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Центральная избирательная комиссия не поддержала регистрацию народным депутатом кандидата от партии «Слуга народа» Василия Вирастюка.

Об этом сообщила Украинская правда.

Во время заседания было отмечено, что в комиссии отсутствуют правовые основания для регистрации Вирастюка нардепом из-за решения Верховного Суда, который отменил протокол ЦИК о признании его победителем на выборах.

Постановление об отказе регистрировать Вирастюка нардепом поддержали все присутствующие на заседании члены ЦИК – 12 человек.

В комиссии отметили, что сейчас ищут возможные правовые пути решения сложившейся ситуации.

Вечером 1 мая Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидат  от «Слуги народа» Василий Вирастюк признан победителем в округе 87 на Ивано-Франковщине.
ForUm

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