Кабинет Министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года, установив его адаптивную модель с четырьмя уровнями эпидемической опасности распространения COVID-19.

Постановление предусматривает установление с 24 февраля базового желтого уровня для всей страны.

В случае установления красного уровня эпидемической опасности в регионе детсады, спецучреждения образования и начальная школа будут работать в обычном режиме.

На Прикарпатье из-за высокого роста заболевания коронавирусом разработали новые маршруты для госпитализации больных и разворачивают временный госпиталь.

В Ивано-Франковской области из-за роста заболеваемости COVID-19 с 22 февраля вводят жесткий карантин.

Сегодня, 17 февраля, в Умани в помещении школы две восьмиклассницы приняли по 10 таблеток препарата «Дротаверин», в результате чего были госпитализированы с отравлением.

Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год.

Верховная Рада приняла постановление, которым Революция достоинства определяется одним из ключевых моментов украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требует от российских властей немедленно освободить из-под стражи оппозиционера Алексея Навального.

Украина планирует достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы максимально исключить попадание воды на временно оккупированный полуостров и улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонской области.

Сегодня, 17 февраля, в Ривном произошел пожар в одном из помещений областной государственной администрации по улице Майдан Просвещения.

Основанием для начала досудебного расследования по фактам возможных злоупотреблений при закупке вакцин против COVID-19 стало соответствующее заявление генерального директора ГП «Медзакупки», сведения из которого детективы обязаны и внесли в ЕРДР.

С 04:00 в Крыму проходили новые массовые обыски в Белогорске, Бахчисарае, Симферополе, Севастополе и Советском районе Крыма.

Исторический статус главы украинской делегации в минской ТКГ Леонида Кравчука позволяет ему делать больше, чем другим чиновникам, в том числе появляться в разных эфирах. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя появление Кравчука в токшоу пропагандистского российского канала с главарем контролируемых Россией боевиков Денисом Пушилиным.

На улице Архитектора Вербицкого 15-летняя девушка выпала из общего балкона на 16-м этаже.

Государству в виде валютной выручки ежегодно не возвращается 2 млдр долл. из-за действий мошенников, которые сначала приобретут за наличные зерно, а затем экспортируют его за границу, заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Противники строительства газопровода «Северный поток-2» стремятся заставить Россию заплатить за события в Украине, считает президент РФ Владимир Путин.

В Украине по состоянию на 17 февраля зафиксировано 4286 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.