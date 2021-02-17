На улице Архитектора Вербицкого 15-летняя девушка выпала из общего балкона на 16-м этаже, сообщает пресс-служба полиции Киева.
На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, ювенальные полицейские и медики.
В результате падения несовершеннолетняя получила телесные повреждения, не совместимые с жизнью.
На месте происшествия работают правоохранители, которые проводят первоочередные следственные действия.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, накануне, 16 февраля, на улице Княжий Затон в Дарницком районе Киеве 13-летняя девочка, местная жительница, упала с балкона 14-го этажа и погибла.
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