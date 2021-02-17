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Исторический статус главы украинской делегации в минской ТКГ Леонида Кравчука позволяет ему делать больше, чем другим чиновникам, в том числе появляться в разных эфирах. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя появление Кравчука в токшоу пропагандистского российского канала с главарем контролируемых Россией боевиков Денисом Пушилиным, сообщает LIGA.net.

Кулеба отметил, что Кравчук является первым президентом, очень достойно представляет Украину в ТКГ, недавно выступал на Совбезе ООН – и вопросов к его патриотичности и принципиальности быть не может.

«Но сам его исторический статус, его роль в обретении независимости Украины позволяет ему делать немного больше, чем любому должностному лицу, в том числе во время различных телеэфиров», – объяснил глава МИД.

Кулеба добавил, что сам не участвует в подобных пропагандистских мероприятиях, и снова подчеркнул: фигура Кравчука позволяет ему делать немного больше, чем другим.

15 февраля 2021-го Кравчук участвовал в токшоу на пропагандистском российском канале. Затем в эфир подключили главаря террористический организации «ДНР» Пушилина – и Кравчук несколько минут поговорил с ним.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович позже сказал, что Кравчук доносил украинскую точку зрения до российского населения и его не предупреждали заранее о подключении террориста.

Кравчук после эфира заявил, что заявления Пушилина показали – с РФ практически невозможно договориться об урегулировании ситуации на Донбассе.
ForUm

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