В случае установления красного уровня эпидемической опасности в регионе детсады, спецучреждения образования и начальная школа будут работать в обычном режиме. Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, сообщает пресс-служба КМУ.

«С 24 февраля на всей территории Украины устанавливается желтый уровень, согласно которому запрещается посещение учебных заведений соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения. Также запрещено проведение массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием соискателей образования с более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей)», - подчеркнул министр.

Он уточнил, что красный уровень эпидемической опасности определяется решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения.

«В случае установления красного уровня эпидемической опасности будут продолжать работу детсады и специальные учебные заведения, учащиеся 1-4 классов будут учиться в обычном режиме. Для всех остальных соискателей образования будет вводиться дистанционное обучение. Моя позиция по очному обучению учащихся начальной школы остается неизменной. И я благодарю коллег, которые учли и поддержали предложения не только МОН, но и родителей и педагогов», - отметил Шкарлет.

Напомним, Кабинет Министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года, установив его адаптивную модель с четырьмя уровнями эпидемической опасности распространения COVID-19.

Постановление предусматривает установление с 24 февраля базового желтого уровня для всей страны.