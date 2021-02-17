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Сегодня, 17 февраля, в Ривном произошел пожар в одном из помещений областной государственной администрации по улице Майдан Просвещения, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар возник в кабинете Департамента агропромышленного развития ОГА. Огнем повреждена мебель на площади 15 м2.

В 15:10 пожар локализован, а в 15:22 – ликвидирован.  Жертв и пострадавших нет.

Во время пожара из здания ОГА спасателями проведена эвакуация 48 человек. Еще около сотни человек самостоятельно покинули помещение.

Благодаря оперативности пожарных пожар удалось ликвидировать на ранней стадии и не допустить распространения огня на рядом расположенные кабинеты.
ForUm

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