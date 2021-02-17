Верховная Рада приняла постановление «О Заявлении Верховной Рады Украины в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции достоинства», сообщила пресс-служба парламента.
В пояснительной записке к документу Революция достоинства определяется одним из ключевых моментов украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.
Подчеркивается недопустимость промедления с расследованием «дел Майдана», важность памяти о Героях Небесной Сотни, недопустимость узурпации власти, дается оценка действиям Виктора Януковича, милицейских подразделений «Беркут» и другим лицам и организациям, которые совершали противоправные действия.
Также подчеркивается важность мирных собраний и недопустимость произвола, важность европейских ценностей как фундамента Украинского государства.
В период с 18 февраля по 20 февраля 2014 года в центральной части города Киева неопознанными силовиками были убиты сотня участников Евромайдана. В честь их самопожертвования появился термин «Небесная сотня». Украинские правоохранители расследуют уголовное дело в отношении этих расстрелов и участия в них спецподразделения милиции «Беркут».
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