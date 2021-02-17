Противники строительства газопровода «Северный поток-2» стремятся заставить Россию заплатить за события в Украине, считает президент РФ Владимир Путин.

«Почему все так крутятся вокруг «Северного потока-2»? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект в Украине», - заявил Путин на встрече с лидерами парламентских фракций, комментируя ситуацию вокруг проекта, передает Интерфакс.

Компания Nord Stream 2 AG планирует завершить большие строительные работы на одной из двух ветвей противоречивого российского газопровода в первой половине 2021, несмотря на санкции США.

Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии продлило разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в водах страны.

18 января немецкие природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) опротестовали выдачу разрешения на строительство газопровода.