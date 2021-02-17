Украина планирует достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы максимально исключить попадание воды на временно оккупированный полуостров и улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонской области.

Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич по результатам встречи в городе Таврийск с начальником управления Северо-Крымского канала Сергеем Шевченко, сообщает пресс-служба представительства.

«Позиция представительства и Управления канала однозначна - никакой воды в Крым до деоккупации. Есть определенные вопросы, касающиеся потребностей укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду во временно оккупированный Крым, а также мелиорации южных районов Херсонской области», - заявил он.

Кориневич также обсудил с начальником управления Северо-Крымского канала важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107 километров канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды во временно оккупированный Крым, а с другой - позволит значительно улучшить мероприятия по мелиорации южных районов Херсонской области.



