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В Ивано-Франковской области из-за роста заболеваемости COVID-19 вводят жесткий карантин и разворачивают модульную больницу

Такое решение приняла сегодня областная комиссия ТЭБ и ЧС, которая состоялась с участием министра здравоохранения Максима Степанова и главного санитарного врача Виктора Ляшко, передает УНИАН.

Согласно решению, соответствующие ограничения будут действовать с 22 по 28 февраля.

В частности, запрещается прием посетителей в заведениях общественного питания (за исключением - «на вынос»), развлекательных заведениях, кинотеатрах, ночных клубах и тому подобное.

Кроме того, введут запрет на проведение массовых мероприятий, а именно - религиозных, культурных, спортивных.

Также комиссия решила организовать на базе Богородчанской центральной больницы развертывание модульной больницы на 250 койко-мест и обеспечить на базе Лисецкой ЦРБ дополнительные 50 койко-мест, в других медицинских учреждениях области - 150 койко-мест.

Кроме того, председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Андрей Бойчук пообещал рассмотреть вопрос об установлении на въездах в область блокпостов, на которых будут проводить температурный скрининг. О закрытии области на въезд в решении комиссии речь не идет.

На сегодня в области пациентов с коронавирусом принимают 26 медицинских учреждений.

Напомним, в Ивано-Франковской области из-за чрезвычайно высокого уровня взаболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 сложилась сложная ситуацию с заполнением койко-мест в больницах.

17 февраля Кабинет Министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года, установив его адаптивную модель с четырьмя уровнями эпидемической опасности распространения COVID-19.

Постановление предусматривает установление с 24 февраля базового желтого уровня для всей страны.
ForUm

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