В Украине по состоянию на 17 февраля зафиксировано 4286 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Также за прошедши сутки госпитализировано 2330 человек; летальных случаев – 147; 5927 человек выздоровели; проведено 64 842 (в том числе методом ПЦР - 25782, методом ИФА - 16647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22413) тестирований.

За все время пандемии в Украине заболели 1280904 человека; выздоровели 1128895; летальных случаев – 24689; проведено ПЦР-тестов - 6596588.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386), Киеве (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.