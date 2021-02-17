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Основанием для начала досудебного расследования по фактам возможных злоупотреблений при закупке вакцин против COVID-19 стало соответствующее заявление генерального директора ГП «Медзакупивли», сведения из которого детективы обязаны и внесли в Едрей, сообщила пресс-служба НАБУ.  

В рамках расследования детективы НАБУ проверят наличие или отсутствие признаков состава уголовного преступления, о котором указано в обращении.

При этом в Бюро подчеркнули, что сам факт начала расследования не является доказательством вины или подтверждением совершения преступления.

«И он никак не может препятствовать закупкам вакцин у поставщиков, тем более уже после истечения срока обещанного начала вакцинации», - подчеркнули в бюро.

Также отмечается, что сейчас детективы не проводили никаких следственных действий, которые могли бы быть расценены, как препятствование деятельности по закупке вакцин для Украины.

«Мы обязательно проинформируем общество о результатах расследования. К тому моменту просим всех причастных к этому расследованию лиц и организаций воздерживаться от разглашения соответствующей информации. Совершая иначе, вы не только вредите расследованию, разглашая его тайну, но и реально можете своими действиями и комментариями нанести ущерб интересам государства и общества», - призвали в НАБУ.  

Напомним, 10 февраля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины от COVID-19 производства компании Sinovac Biotech.

Следствие заинтересовала закупка китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $ 17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает открытое производство «игрой против Украины» и предостерег от появления на рынке российской вакцины «Спутник-V».
ForUm

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