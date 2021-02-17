С 04:00 в Крыму проходят новые массовые обыски в Белогорске, Бахчисарае, Симферополе, Севастополе и Советском районе Крыма, сообщила «Крымская солидарность».

По данным организации, есть информация о проведении следственных мероприятий в семи домовладениях.

«Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Эюпов, Шихаметов Яшар и Абдулборий Махамадаминов уже задержаны сотрудниками ФСБ после проведения следственных мероприятий в их домах. Обыски по месту жительства Эрнеста Ибрагимова и Олега Федорова продолжаются», - говорится в сообщении.

В ФСБ Крыма сообщили, что обыск проводят в рамках уголовного дела. Родственникам на местах проведения следственных мероприятий следователи ФСБ заявили, что задержанным вменяют статью 205.5 УК РФ.

Среди задержанных есть активисты «Крымской солидарности» и проекта для детей политзаключенных «Крымское детство». Азамат Эюпов – участник протестной акции крымских татар на Красной площади в Москве в июле 2019 года.