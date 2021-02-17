также в разделеПроисшествия
ООС: Боевики совершили 4 обстрела, украинские военные отвечали 13
В Украине – 4286 новых случаев COVID-19 46
Заблудившегося в Карпатах туриста ищут 4-й день 10
Установлено, чем отравились школьницы в Боярке 68
В Боярке две школьницы отравились неизвестным веществом, одна девочка умерла 39
В Венгрии украинец на грузовике устроил разгром в центре города 26
В Новой Каховке в квартире обнаружили тела четырех человек 37
Вчера оккупанты трижды нарушили перемирие на Донбассе 10
В Польше группа грузин напала с ножами на украинцев 23
180 украинских туристов застряли на Занзибаре 41
В Карпатах вторые сутки ищут заблудившегося туриста 84
ООС: Боевики бьют из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия 13
Умер посол Украины в Китае 23
Названы имена трех военных, погибших под Новолуганским 25
На Донбассе погибли трое бойцов ООС 29
Вспышку гепатита А зафиксировали в Одесской области 15
За сутки боевики дважды нарушили перемирие 13
В пяти областях ограничено движение транспорта 31

С 04:00 в Крыму проходят новые массовые обыски в Белогорске, Бахчисарае, Симферополе, Севастополе и Советском районе Крыма, сообщила «Крымская солидарность».

По данным организации, есть информация о проведении следственных мероприятий в семи домовладениях.

«Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Эюпов, Шихаметов Яшар и Абдулборий Махамадаминов уже задержаны сотрудниками ФСБ после проведения следственных мероприятий в их домах. Обыски по месту жительства Эрнеста Ибрагимова и Олега Федорова продолжаются», - говорится в сообщении.

В ФСБ Крыма сообщили, что обыск проводят в рамках уголовного дела. Родственникам на местах проведения следственных мероприятий следователи ФСБ заявили, что задержанным вменяют статью 205.5 УК РФ.

Среди задержанных есть активисты «Крымской солидарности» и проекта для детей политзаключенных «Крымское детство». Азамат Эюпов – участник протестной акции крымских татар на Красной площади в Москве в июле 2019 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги