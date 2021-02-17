На Прикарпатье из-за высокого роста заболевания коронавирусом разработали новые маршруты для госпитализации больных и разворачивают временный госпиталь.

Об этом сообщил главный санитарный врач - заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Ивано-Франковске во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС, передает Укринформ.

«Вспышка коронавирусной болезни по области идет неравномерно. Где-то увеличивается, где-то идет легче. Определенные больницы у нас заполняются на 100% довольно быстро. Поэтому мы отработали новые маршруты пациентов, которые будут действовать на территории области. Просьба - относиться к предложенной госпитализации более лояльно. Поскольку экстренная медпомощь будет везти пациентов не в те медучреждениям, которые ближе, а в те, которые могут спасти жизнь», - сообщил Ляшко.

Новые больницы предложат включить в перечень тех, которые будут оказывать помощь больным коронавирусом.

«Также мы примем решение о развертывании дополнительного временного госпиталя, который был создан в 2020 году на базе ГосЧС», - добавил главный санврач.

По его словам, на комиссии ТЭБ и ЧС должна быть определена точка развертывания госпиталя. Это будет или развернутый модуль, или передача укомплектования, которое есть в госпитале, для усиления материально-технической базы.

Ляшко считает, что на Прикарпатье ситуация с заболеванием коронавирусом почти критическая. При этом больше всего пугает не только рост заболевания, но и количество больных, которых госпитализируют.

«Госпитализируют тяжелых больных. Тяжелые больные требуют более длительного пребывания в больнице, в интенсивной терапии или на кислородной терапии. Это приводит к тому, что количество подготовленных коек постоянно заполняется», - заметил Ляшко.

Он подчеркнул, что система здравоохранения не безразмерная и имеет свой предел. Чиновник призвал соблюдать все противоэпидемические нормы и лояльно отнестись к новым маршрутам пациентов.

Напомним, в Ивано-Франковской области из-за чрезвычайно высокого уровня взаболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 сложилась сложная ситуацию с заполнением койко-мест в больницах.