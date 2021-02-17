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Государству в виде валютной выручки ежегодно не возвращается 2 млдр долл. из-за действий мошенников, которые сначала приобретут за наличные зерно, а затем экспортируют его за границу, заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Это средства, которые теряет наша экономика. Это налоги, которые недополучают наши медики. Это доходы, которые получают преступники», - написал он в Telegram.

По словам нардепа, в совершение преступлений втянуты известные мировые зернотрейдеры.

«Провели плодотворную встречу в Офисе генерального прокурора. Уголовное производство начато. Следственные действия продолжаются. Международная преступная схема будет прекращена. Спасибо генпрокурору и заместителю А. Симоненко за принципиальную позицию и готовность противостоять мошенникам. Депутаты финансового комитета сделают все возможное, чтобы детенизировать аграрный сектор нашей экономики», - резюмировал Гетманцев.
ForUm

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