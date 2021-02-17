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Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Так, общая сумма доходов бюджета Пенсионного фонда на 2021 составляет 495,5 млрд грн. Собственные доходы (с учетом остатка на начало года) предусмотрены в сумме 327,96 млрд грн, из которых 293,9 млрд грн - сумма единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, распределенная на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

Общий объем расходной части бюджета Пенсионного фонда Украины на 2021 год предусмотрен на уровне 495,502 млрд грн.

Средства госбюджета на пенсионные программы составляют 195,3 млрд грн, из которых на уплату единого взноса за отдельные категории лиц предусмотрено 27,98 млрд грн грн.

На финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда предусмотрено 167,3 млрд грн. Из этих средств на пенсионное обеспечение военнослужащих, выплату пенсий, надбавок и повышений, назначенных по разным пенсионным программам, предусмотрено 145,3 млрд грн; на покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины – 21,7 млрд грн (что на 16,7 млрд грн меньше, чем в 2020 году); на погашение задолженности по пенсионным выплатам, финансируемым за счет средств госбюджета по решению суда, - 360 млн грн.

Решение учитывает повышение выплат 65-летним пенсионерам с января и декабря в связи с ростом минимальной заработной платы, компенсационные выплаты лицам, которым исполнилось 80 лет и которые достигли 75 лет, а также повышение пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума с июля и декабря текущего года. Также учитывается проведение индексации пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
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