Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года, установив его адаптивную модель с четырьмя уровнями эпидемической опасности распространения COVID-19.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства, передает УНИАН.

Согласно принятому решению, предусматривается продление для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 30 апреля и установление в целом в стране или на территории регионов зеленого, желтого, оранжевого или красного уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.

«Мы предлагаем продлить на территории Украины срок действия карантина до 30 апреля 2021 года... Также мы предлагаем установить на территории страны адаптивный карантин с введением уровней эпидемической опасности. Мы предлагаем разделение на четыре уровня», - сказал министр здравоохранения Максим Степанов перед принятием решения.

По его словам, постановление вступит в силу со среды, 24 февраля.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, постановление предусматривает установление базового желтого уровня для всей страны.

«В нем будут действовать ограничения, которые действуют в Украине после жесткого зимнего карантина. Более того, мы сделали некоторые послабления. Например, будет разрешаться проведение массовых мероприятий, если для одного человека будет предусматриваться 4 квадратных метра площади или с наполненностью зала до 50%. Будет разрешаться посещение учебных заведений группами более 20 человек. Во время проведения матчей командных игровых видов спорта могут присутствовать зрители, но с определенными ограничениями по количеству заполненных мест. Разрешено работать ресторанам, кафе, барам и столовым до 24 часов», - отметил Степанов.

Министр здравоохранения добавил, что зеленый уровень станет тем показателем, который регионы должны достичь, чтобы начать говорить о пересмотре или отмене определенных карантинных ограничений.

Оранжевый уровень, по словам Степанова, не будет предусматривать установление дополнительных карантинных ограничений, а будет сигнализировать о возможном приближении региона к красному уровню эпидемической опасности. В то же время предлагается, что на этом уровне органы местной власти могут вводить дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения инфекции.

На красном уровне, как сообщил министр здравоохранения, будут вводиться жесткие карантинные ограничения, по примеру январского карантина.

«Вводит красный уровень Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Он должен быть установлен на территории региона в течение 48 часов после введения», - отметил Степанов.

Желтая зона предусматривает ограничения, которые действуют сейчас.

Ограничения красной зоны - это ограничения, которые были введены во время зимнего локдауна. Их будут вводить, если два из пяти определенных показателей держаться три дня подряд.

Речь идет о таких показателях:

загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%;

количество госпитализаций - более 60 на 100 тысяч населения в течение 7 дней;

рост количества госпитализаций в регионе более чем на 50% за неделю;

количество ПЦР-тестов за 7 дней - не менее 300 на 100 тысяч населения;

коэффициент выявления случаев среди протестированных - более 20%.

Если в течение пяти дней будет держаться только один показатель, то регион переходит в оранжевую зону.

Зеленая зона будет вводиться в случае достижения двух показателей: уровень заболеваемости ОРЗ не менее чем в 13 областях не превышает 50% от эпидпорога, предусмотренного для этой области; коэффициент выявленных случаев не превышает 5%.