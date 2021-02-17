Сегодня, 17 февраля, в Умани в помещении школы две восьмиклассницы приняли по 10 таблеток препарата «Дротаверин», в результате чего были госпитализированы с отравлением, сообщает Provce.ck.ua.

«Действительно был такой вызов на «скорую». В больницу были доставлены двое детей с подозрением на отравление «Дротаверином», - сообщила пресс-секретарь Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Чор Ирнина Назарок.

Оба девочек выпили по 10 таблеток. Сейчас они под наблюдением медиков. Что побудило их к этому шагу, пока не известно. Участие в опасном эксперименте не признают.

«Полиция Умани устанавливает обстоятельства отравления двух восьмиклассниц. Девочки в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает. Сейчас ими занимаются медики», – заявила пресс-секретарь полиции Черкасской Зоя Вовк.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальная превенция полиции Умани. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и опрашивают свидетелей.

Как сообщал ForUm, 16 февраля две ученицы седьмого класса академического лицея «Гармония» в Боярке Киевской области приняли медицинский препарат «Дротаверин», в результате чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба считает, что отравление школьниц может быть связано с опасными интернет-играми.

Как сообщила начальник департамента защиты детей и противодействия насилию Юлия Усенко, около месяца выжившая школьница из Боярки увидела в TikTok видеозапись, где на черном экране было предложение: «Выпей 40 таблеток «Нош-пы» и увидишь, что будет».