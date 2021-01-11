Физические лица и организации из Украины, против которых США вводят санкции за вмешательство в американские выборы, являлись частью кампании РФ по оказанию влияния на американский избирательный процесс. Среди этих лиц Константин Кулик, Александр Онищенко, Андрей Телиженко, а также на нардеп Александр Дубинский.

По данным Минфина США, речь идет о «сети иностранного влияния», связанной с украинским депутатом Андреем Деркачом, который попал в санкционные списки в сентябре 2020 года за попытки повлиять на выборы в США 2020 года.

Президент Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения. Фракция «Слуги народа» готовит план антикризисных мероприятий в связи с повышением тарифов.

Тернополь будет придерживаться ограничений усиленного карантина, введенного в Украине с 8 по 24 января, сообщил мэр Сергей Надал.

В Украине по состоянию на 11 января зафиксировано 4288 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В центрах оказания первичной медицинской помощи созданы пункты тестирования на COVID-19.

Около 15:30 в районе н.п. Пески в результате обстрела со стороны противника погиб военнослужащий ВСУ.

Миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы Stand-by возобновила свою работу в Украине.

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили факт вымирания краснокнижных журавлей в заповеднике «Аскания-Нова». По словам директора заповедника, в течение недели вымерло около 185 серых журавлей, которые занесены в Красную книгу Украины. Одной из версий следователей является то, что журавли могли питаться зерном, обработанным химикатами, которое посеяно фермерами на окружающих полях для борьбы с грызунами.