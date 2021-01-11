Миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы Stand-by возобновила свою работу в Украине.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на представительство Международного валютного фонда.
21 декабря миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by - из-за COVID-19 миссия будет работать в формате онлайн-связи.
После завершения новогодних праздников миссия имела восстановиться в январе 2021 года.
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