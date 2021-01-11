также в разделеПолитика
НАПК приостановило финансирование «Голоса», в партии заявили о давлении 4
Кулеба ответил Земану, сравнившему штурм Капитолия с Майданом 20
Зеленский требует рассказать людям о преимуществах «украинского» локдауна 19
«Слуга народа» обещает план по защите людей из-за повышения тарифов 53
Резников: Возможности для дальнейших шагов в рамках «Минска» практически исчерпаны 15
Медведчук может стать премьером после внеочередных выборов в Верховную Раду и формирования коалиции между «СН» и ОПЗЖ 49
Завтра Зеленский встретится в Киеве с Санду 19
Украина выражает соболезнования Индонезии из-за авиакатастрофы 15
Онищенко дал прогноз по Микитасю и рассказал о планах в политике 74
Виктор Медведчук: События в США показали, что Украине нужно как можно быстрее избавляться от внешнего управления со стороны Вашингтона 23
Польское СМИ: Партия «ОПЗЖ» обогнала партию «Слуга народа», оставив позади «Европейскую солидарность» 157
Фомин: В 2021 году Зеленский потеряет первое место в списке самых влиятельных 69
Зеленский отреагировал на штурм Капитолия 55
Пономарев: Медведчук загоняет украинскую власть в патовую ситуацию, потому что у них нет весомых аргументов для отказа от производства российской вакцины 220
13 стран ЕС просят Еврокомиссию помочь Украине с получением вакцины от COVID-19 74
Эксперт: Зеленский и Медведчук будут формировать политическую повестку дня в 2021 году 46
Зеленский получил 4,6 млн роялти от ООО «Квартал 95» и «Киностолица» 27
Чаплыга: Дефицит вакцины во всем мире - это шанс для Украины стать мощным игроком, наладив свое производство 52

Президент Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения. Об этом он заявил в ходе совещания в членами Кабмина, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и других причин, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан», - подчеркнул Зеленский.

На совещании было сообщено, что Кабинет Министров готовит системные решения по выстраиванию баланса на энергетическом рынке.

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя.

Решения, которые обсуждались на энергетическом совещании, предусматривают также сохранение макрофинансовой стабильности, развитие честной конкуренции на рынке и помогут избежать финансового дисбаланса.

Напомним, фракция «Слуги народа» готовит план антикризисных мероприятий в связи с повышением тарифов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3955 грн.
282
Теги