также в разделеПолитика
НАПК приостановило финансирование «Голоса», в партии заявили о давлении 4
Кулеба ответил Земану, сравнившему штурм Капитолия с Майданом 20
Зеленский поручил Кабмину снизить цены на газ для населения 282
Зеленский требует рассказать людям о преимуществах «украинского» локдауна 19
Резников: Возможности для дальнейших шагов в рамках «Минска» практически исчерпаны 15
Медведчук может стать премьером после внеочередных выборов в Верховную Раду и формирования коалиции между «СН» и ОПЗЖ 49
Завтра Зеленский встретится в Киеве с Санду 19
Украина выражает соболезнования Индонезии из-за авиакатастрофы 15
Онищенко дал прогноз по Микитасю и рассказал о планах в политике 74
Виктор Медведчук: События в США показали, что Украине нужно как можно быстрее избавляться от внешнего управления со стороны Вашингтона 23
Польское СМИ: Партия «ОПЗЖ» обогнала партию «Слуга народа», оставив позади «Европейскую солидарность» 157
Фомин: В 2021 году Зеленский потеряет первое место в списке самых влиятельных 69
Зеленский отреагировал на штурм Капитолия 55
Пономарев: Медведчук загоняет украинскую власть в патовую ситуацию, потому что у них нет весомых аргументов для отказа от производства российской вакцины 220
13 стран ЕС просят Еврокомиссию помочь Украине с получением вакцины от COVID-19 74
Эксперт: Зеленский и Медведчук будут формировать политическую повестку дня в 2021 году 46
Зеленский получил 4,6 млн роялти от ООО «Квартал 95» и «Киностолица» 27
Чаплыга: Дефицит вакцины во всем мире - это шанс для Украины стать мощным игроком, наладив свое производство 52

Фракция «Слуги народа» готовит план антикризисных мероприятий в связи с повышением тарифов.

«От имени фракции «Слуги народа» сообщаю, что мы готовим план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов. Он будет наработан и обнародован в ближайшие дни», - заявил лидер фракции Давид Арахамия.

По его словам, на завтра запланировано совещание с премьером, и.о. министра энергетики, представителями Офиса президента и «всеми, кого касается этот вопрос».

«Если нужны будут быстрые решения – мы готовы их принимать в любое время. Сейчас должны разобраться с тем, что произошло, насколько обосновано повышение и как в этой ситуации защитить людей», - заявил Арахамия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3955 грн.
53
Теги