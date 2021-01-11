Фракция «Слуги народа» готовит план антикризисных мероприятий в связи с повышением тарифов.

«От имени фракции «Слуги народа» сообщаю, что мы готовим план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов. Он будет наработан и обнародован в ближайшие дни», - заявил лидер фракции Давид Арахамия.

По его словам, на завтра запланировано совещание с премьером, и.о. министра энергетики, представителями Офиса президента и «всеми, кого касается этот вопрос».

«Если нужны будут быстрые решения – мы готовы их принимать в любое время. Сейчас должны разобраться с тем, что произошло, насколько обосновано повышение и как в этой ситуации защитить людей», - заявил Арахамия.