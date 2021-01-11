Тернополь будет придерживаться ограничений усиленного карантина, введенного в Украине с 8 по 24 января. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.

«Мы сделали все, чтобы Тернополь работал с 8 января в обычном режиме. Но наше предложение правительством не было поддержано. Я считаю, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в каждом городе разная. В Тернополе она не критическая, однако Кабинет Министров требует соблюдения локдауна одновременно во всех городах Украины», - написал он.

По словам Надала, школы переходят на дистанционное обучение до 24 января, но сады для детей будут открыты.

«Относительно предпринимателей: работать в нашем городе могут только те, работа которых разрешена постановлением правительства», - подчеркнул городской голова.

Наполним, с 8 до 24 января включительно 2021 в Украине действуют усиленные карантинные ограничения.

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что город не будет вводить локдаун.