В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили факт вымирания краснокнижных журавлей в заповеднике «Аскания-Нова», сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

На месте происшествия следователи Чаплинского отделения полиции установили все обстоятельства происшествия и начали досудебное расследование.

По словам директора заповедника, в течение недели вымерло около 185 серых журавлей, которые занесены в Красную книгу Украины. Одной из версий следователей является то, что журавли могли питаться зерном, обработанным химикатами, которое посеяно фермерами на окружающих полях для борьбы с грызунами.

Сейчас лабораторным путем устанавливаются причины гибели птиц. На месте происшествия работает полиция, Госпродпотребслужба и экологическая инспекция. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 239 «Загрязнение или порча земель» Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает круг лиц, причастных к вымиранию птиц. Также устанавливаются убытки, нанесенные государству. Досудебное расследование продолжается.