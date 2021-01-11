США ввели санкции против ряда граждан и средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на сайт Минфина США.

«Министерство финансов США по контролю за иностранными активами приняло дополнительные меры против семи физических лиц и четырех субъектов, которые являются частью связанной с Россией сети иностранного влияния, которая имеет отношение к Андрею Деркачу. Российские дезинформационные кампании, направленные на американских граждан, являются угрозой для нашей демократии», - говорится в сообщении.

Санкции ввели против лиц:

Александра Дубинского – нардепа «Слуги народа»;

Дмитрия Ковальчука – помощника Деркача;

Константина Кулика – бывшего прокурора ГПУ;

Александра Онищенко – беглого экс-нардепа;

Антона Симоненко, Андрея Телиженко, Петра Журавля – окружение Деркача.

И сайтов:

«Эра-Медиа»,

Only News,

NabuLeaks,

«Скептик».

В США назвали «Эра-Медиа» и NabuLeaks подставными СМИ в Украине, которые распространяют ложь, а также принадлежат Деркачу или контролируются им. Уточняется, что NabuLeaks создана недавно для дискредитации Национального антикоррупционного бюро.

Все имущество и интересы в собственности этих объектов, находящихся под юрисдикцией США, заблокированы, а гражданам США запрещено сотрудничать с ними. Кроме того, также заблокированы любые организации, что на 50 процентов или более принадлежат этим лицам.

Напомним, 19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы.

В начале сентября Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача и еще троих граждан России. Активы граждан из санкционного списка заморожены на территории США, а лицам в США запрещено иметь с ними дело.

Андрей Деркач назвал санкции местью и анонсировал пресс-конференцию о якобы новых расследованиях коррупции в США.