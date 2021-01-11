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В Украине по состоянию на 11 января зафиксировано 4288 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1372 человека, летальных исходов – 68, выздоровели - 4819 человек, осуществлено тестирований за сутки - 16 061 (в том числе методом ПЦР - 12043, методом ИФА - 4018).

За все время пандемии в Украине заболели 1119314 человек,  выздоровели - 796 417,  летальных исходов - 19 835, проведено 5781951 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (458), Киеве (371), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 371 случай;

Винницкая область - 97 случаев;

Волынская область - 103 случая;

Днепропетровская область - 243 случая;

Донецкая область - 153 случая;

Житомирская область - 120 случаев;

Закарпатская область - 44 случая;

Запорожская область - 458 случаев;

Ивано-Франковская область - 92 случая;

Киевская область - 365 случаев;

Кировоградская область - 12 случаев;

Луганская область - 140 случаев;

Львовская область - 160 случаев;

Николаевская область - 293 случая;

Одесская область - 312 случаев;

Полтавская область - 217 случаев;

Ривненская область - 88 случаев;

Сумская область - 160 случаев;

Тернопольская область - 103 случая;

Харьковская область - 96 случаев;

Херсонская область - 159 случаев;

Хмельницкая область - 41 случай;

Черкасская область - 229 случаев;

Черновицкая область - 153 случая;

Черниговская область - 79 случаев.
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