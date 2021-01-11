В Украине по состоянию на 11 января зафиксировано 4288 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1372 человека, летальных исходов – 68, выздоровели - 4819 человек, осуществлено тестирований за сутки - 16 061 (в том числе методом ПЦР - 12043, методом ИФА - 4018).
За все время пандемии в Украине заболели 1119314 человек, выздоровели - 796 417, летальных исходов - 19 835, проведено 5781951 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (458), Киеве (371), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 371 случай;
Винницкая область - 97 случаев;
Волынская область - 103 случая;
Днепропетровская область - 243 случая;
Донецкая область - 153 случая;
Житомирская область - 120 случаев;
Закарпатская область - 44 случая;
Запорожская область - 458 случаев;
Ивано-Франковская область - 92 случая;
Киевская область - 365 случаев;
Кировоградская область - 12 случаев;
Луганская область - 140 случаев;
Львовская область - 160 случаев;
Николаевская область - 293 случая;
Одесская область - 312 случаев;
Полтавская область - 217 случаев;
Ривненская область - 88 случаев;
Сумская область - 160 случаев;
Тернопольская область - 103 случая;
Харьковская область - 96 случаев;
Херсонская область - 159 случаев;
Хмельницкая область - 41 случай;
Черкасская область - 229 случаев;
Черновицкая область - 153 случая;
Черниговская область - 79 случаев.
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