Сегодня, 11 января, около 15:30 в районе н.п. Пески в результате обстрела со стороны противника погиб военнослужащий ВСУ, сообщила Украинская делегация в ТКГ.

«Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен «режим тишины», выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту в СММ ОБСЕ», - говорится в сообщении.

Украинская делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину.