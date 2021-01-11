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В Украине в центрах оказания первичной медицинской помощи созданы пункты тестирования на COVID-19, сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья.

Отмечается, что для своевременного выявления инфицированных коронавирусом, расширения доступа к тестированию и эффективному преодолению пандемии руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронавирусной болезни, принял распоряжение №157, согласно которому тестирование пациентов на COVID-19 теперь является частью услуги на первичном уровне медицинской помощи и при амбулаторной помощи.

Так, начиная с 22 декабря прошлого года отбор материалов у больных COVID-19 или с подозрением на него для тестирования и их транспортировки в лабораторный центр Минздрава является составляющей медицинских услуг предоставителя первичной медицинской помощи.

Согласно обновленному порядку реализации Программы медицинских гарантий, в первом квартале этого года не будет пакета услуг для мобильных бригад, которые отбирают материал для тестирования у пациентов с подозрением на COVID-19.

«Вместо этого центры предоставления первичной медпомощи создают пункты тестирования. Медики выезжают к тем пациентам, которые не могут добраться в пункты самостоятельно. Также центры медико-санитарной помощи имеют возможность договориться между собой и создать совместные пункты тестирования или мобильные бригады», - сказано в сообщении.
ForUm

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