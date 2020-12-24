В Канаде 8 января будут отмечать национальный день памяти жертв авиакатастроф в связи со сбитием иранскими военными самолета МАУ.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо, главы МИД Франсуа-Филиппа Шампаня и министра транспорта Марка Гарно, сообщает Европейская правда.

В авиакатастрофе самолета МАУ, который был сбит военными Ирана 8 января 2020 года, погибли 176 человек, в том числе 55 канадских граждан и 30 человек с правом на постоянное проживание в стране.

«Это национальная трагедия является одной из крупнейших потерь канадских жизней в истории гражданской авиации», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте премьер-министра Канады.

«Мы по-прежнему стремимся к всестороннему и достоверному объяснению со стороны иранского режима об этом трагическом событии, и мы будем продолжать настаивать на полной ответственности», - говорится в заявлении

Поэтому 8 января в Канаде объявлено национальным днем ​​памяти, чтобы «продолжать отдавать дань памяти жертвам авиакатастроф, как внутри страны, так и за рубежом».

Напомним, 8 января 2020 после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.

30 июля в Киеве состоялись переговоры иранской и украинской делегаций по поводу компенсаций родственникам погибших в этой авиакатастрофе.

Иран согласился выплатить компенсацию за сбитие самолета МАУ.

Позже Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших, поскольку средства на компенсации хотели выделить из фонда нацразвития.