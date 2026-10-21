ЄС просить партнерів €70 мільярдів для України

ЄС готується спробувати переконати Канаду та Велику Британію збільшити свою підтримку України в рамках зусиль, спрямованих на усунення дефіциту фінансування у розмірі 70 млрд. євро, з яким Київ зіткнеться наступного року.

Саміт ЄС–Канада 29–30 жовтня та саміт ЄС–Велика Британія 20 листопада дадуть Брюсселю можливість викласти свої аргументи на найвищому рівні. З огляду на зростання фінансових потреб Києва та невизначеність щодо підтримки з боку США, Брюссель дедалі частіше звертається до союзників, що не входять до ЄС, з проханням збільшити внески, повідомляє Politico.

ЄС та його країни-члени забезпечують 80% зовнішньої допомоги Україні. Потрібно, щоб інші партнери терміново активізували свої зусилля.

Тож Брюссель готується до переговорів про тісніші економічні та оборонні зв’язки з Лондоном та Оттавою. Дипломати та посадовці ЄС заявили, що не очікують укладення офіційної угоди, але підтримка Києва з боку партнерів ЄС, ймовірно, визначатиме політичний клімат навколо цих переговорів.

ЄС порушував питання про фінансові потреби України на 2027 рік на засіданнях Міжнародного валютного фонду, G7 та G20, а також під час зустрічей із країнами Ради співробітництва арабських держав Перської затоки.

Усі чиновники та дипломати ЄС наголосили, що ця ініціатива не є критикою Великої Британії чи Канади, які рішуче підтримують Україну. Справа, за їхніми словами, у тому, що потреби Києва зросли.

Посли ЄС мають намір 21 жовтня обговорити майбутні саміти з Канадою та Великою Британією, і, за словами двох дипломатів, питання фінансування України, ймовірно, стане частиною цих обговорень.

Європейська комісія ще не визначила, про що саме вона попросить партнерів і як будь-які запити можуть пов’язуватися з переговорами щодо торгівлі та оборони. Дипломат зазначив, що ЄС ще має з’ясувати, "наскільки вдасться пов’язати ці питання між собою".

ЄС тисне на Японію та Австралію, щоб ті збільшили свій внесок на підтримку України. Але поки в країнах не коментують отримання такого запиту.

Фото: today.ua.