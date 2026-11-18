"Канада додатково виділить 45 млн канадських дол. (близько 35 млн дол. США) на чеську ініціативу щодо боєприпасів, таким чином довівши свій загальний внесок до 500 млн канадських доларів", - повідомляє Міноборони Канади.

Канада виділить ще близько 62 млн дол США на закупівлю для України спеціалізованих датчиків для систем ППО та 23 млн. доларів – на зимове спорядження.

ЗСУ отримають 1,6 млн. 20-мм боєприпасів та 250 тис. індивідуальних сухпайків із запасів Збройних сил Канади.

Фото: Facebook.